Während die SG Dynamo Dresden auch kommende Saison drittklassig bleibt, steigt ihr langjähriger Mitarbeiter Kristian Walter eine Etage höher und heuert beim Zweitligisten FC Hansa Rostock an. Der ehemalige Kaderplaner hatte die SGD nach der Spielzeit verlassen und wird nun Sportlicher Leiter bei den Hanseaten. Das gaben die Rostocker am Montag (5. Juni) bekannt. In Abstimmung mit dem FCH-Aufsichtsrat wurde der 38-Jährige mit einem Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 ausgestattet.

Walter war in Dresden seit Oktober 2012 bis Sommer 2023 als Chefscout und Kaderplaner tätig und arbeitete zwischenzeitlich auch als Sportdirektor und Interimsgeschäftsführer. Bei den Dynamo-Fans war er wegen der Transferpolitik in den letzten Jahren nicht unumstritten.

Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien verspricht sich viel von Walter, der sich in einem Auswahlprozess gegen andere Kandidaten durchsetzen konnte. "Er ist ein sehr organisierter und zielstrebiger Mensch mit klaren Vorstellungen, Werten und Prinzipien sowie hoher Motivation und Leidenschaft für seine Aufgabe. Durch seine langjährige Tätigkeit in Dresden, wo er zeitweise auch in Hauptverantwortung stand, bringt er nicht nur gute Vorrausetzungen und Erfahrungen mit, sondern kennt die Arbeit bei einem Traditionsverein in einem enorm emotionalen Umfeld mit hohen Erwartungen", so Marien.