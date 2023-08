Zufrieden wirkte der 29-jährige Innenverteidiger nicht, als das Spiel in der hessischen Landeshauptstadt zur Sprache kam. Doch die Fehler seien klar: "Wir wissen selber, was wir nicht richtiggemacht haben. Das haben wir analysiert." Der SVWW sei eigentlich nur bei Standards gefährlich gewesen und die müsse der FCM besser verteidigen. Aber "auch in der Entstehung von den Freistößen, dass die erst gar nicht zugelassen werden", sieht Heber einen Ansatzpunkt für Verbesserungen.



An der Qualität hapere es hingegen nicht. "Wir sind eine gute Mannschaft, die aber trotzdem noch einen drauflegen kann. Das ist uns am ersten Spieltag nicht zu einhundert Prozent gelungen. Das wollen wir jetzt verbessern." Er sei überzeugt, dass man nun daheim gegen Eintracht Braunschweig (Sonntag, 06. August, 13:30 live im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) die drei Punkte in der Landeshauptstadt behalten werde. Generell sieht Daniel Heber noch Luft nach oben: "Wir stehen alle am Anfang, wir können alle etwas besser machen."