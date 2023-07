Daniel Elfadli soll nach Willen von FCM-Geschäftsführer Schork in Magdeburg bleiben - zu den Interessenten gehört der HSV. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Elfadli soll ein Magdeburger bleiben

"Ich habe Jonas Boldt am Samstag erklärt, dass wir ihn nicht abgeben werden", äußerte sich Otmar Schork zuversichtlich am Rande des derzeit laufenden Magdeburger Trainingslagers gegenüber dem MDR. Zuvor hatte der HSV in Person von Sportvorstand Boldt eine offizielle Anfrage gestellt und über einen möglichen Transfer erkundigt. Das sei jedoch nach aktuellem Stand kein Thema mehr für den FCM. Nach der Kontaktaufnahme habe Schork bereits am Samstag (1. Juli) den Hamburgern mitgeteilt, dass man den Sechser, der ebenfalls mit ins Trainingslager gereist ist, halten wolle.

"Ich weiß, dass der Daniel im ersten Schritt enttäuscht sein wird. Aber er weiß auch, dass er darauf eingegangen ist, die nächsten Schritte bei uns zu machen und wir sind total überzeugt, dass er an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen wird", so Schork weiter. Brisant: Seit dem 6. Juli befindet sich der HSV im Trainingslager in Kitzbühel - nur eine halbe Stunde entfernt vom Gelände des FCM. Weiterführende Gespräche seien aber nicht angedacht.

Frisch im Verein, aber verpasst direkt das Trainingslager: Torwart Julian Pollersbeck Bildrechte: 1. FC Magdeburg

Condé bald wieder fit, Pollersbeck fällt mehrere Wochen aus

Gemischte Gefühle gibt es derweil um den Krankenstand des Zweitligisten. Amara Condé, derzeit noch krank, befindet sich mit im Trainingslager und soll, so Schork, in wenigen Tagen wieder das Trainings aufnehmen. Das wiederum wird Julian Pollersbeck nicht möglich sein. Der frisch verpflichtete Torhüter laboriert noch an einer Verletzung und wird in Magdeburg medizinisch betreut. Eine Teilnahme am Trainingslager ist damit nicht nur ausgeschlossen, er wird dem Team auch mindestens zwei bis drei Wochen fehlen.

"Enttäuschung" über Youngster Maier

Ebenfalls kein Grund zur Freunde in der Magdeburger Chefetage ist der Weggang von Richard Meier. Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es den 19-jährigen Stürmer zum SV Sandhausen zieht - einen Vertrag beim 1. FC Magdeburg schlug er aus. "Für mich ist es so, dass der Berater alles dafür getan hat, dass er ihn irgendwo anders anbieten kann", ärgert sich Schork. "Meier hätte genau den 'Local Player' verkörpert, den man sich wünscht", zeigt sich der Geschäftsführer enttäuscht, der sich gewünscht hatte, dass Meier seine Karriereentwicklung in Magdeburg fortsetzt. Die Familie des Spielers hatte der Version von Schork widersprochen.

Außenverteidiger Leon Bell Bell könnte auf seiner Position bald noch Konkurrenz bekommen. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

Trotz dieses Wegfalls sieht der 1. FC Magdeburg seine personelle Baustelle aber auf einer anderen Position. "Aber Fakt ist auch, dass wir noch auf den Außenverteidigerpositionen eine Position offen haben", deutete Schork gegenüber dem MDR an, blieb konkretere Details aber schuldig. Eine Verpflichtung noch während des Trainingslagers hielt er indes aber für unwahrscheinlich.