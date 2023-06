Direkt danach wechselte er zum Hamburger SV, wo er auf Magdeburgs heutigen Trainer Christian Titz traf. In drei Jahren beim HSV kam er auf zehn Bundesligapartien und 37 Zweitligaspiele. Im September wechselte er zum Spitzenclub Lyon. Dort kam er auf sechs Einsätze in der 1. Liga, drei Einsätze im Pokal und zwei Partien in der Europa League. In der vergangenen Saison blieb er bei Olympique und in Lorient ohne Partie. In Magdeburg duelliert er sich nun mit dem bisherigen Stammkeeper Dominik Reimann, den eine Schambeinentzündung plagt.

Beim HSV stand Julian Pollersbeck (re.) unter Trainer Christian Titz im Tor. Bildrechte: IMAGO / Claus Bergmann