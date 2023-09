Wenn Jason Ceka am Samstagabend (20:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) durch den ikonischen Grubenschachtspielertunnel bis auf den Rasen der Arena auf Schalke einläuft und dabei von über 61.000 Fans empfangen wird, dann schließt sich für ihn ein Kreis. "Ich werde es bestimmt nicht vergessen, das war immer mein Traum – und jetzt spiele ich da", erzählt er am Mittwoch mit glänzenden Augen im Presseraum des 1. FC Magdeburg.