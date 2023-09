Trainer Titz wollte die Defensive keiner öffentlichen Analyse unterziehen, sagte aber auch: "Jede Woche brauche ich so ein Spiel nicht. Da hätte ich lieber ein 1:0, auch wenn das heute für andere Anwesende ein tolles Erlebnis war." Die Magdeburger Abwehr lässt derzeit viel zu: Schon zuvor, beim 0:0 auf St. Pauli, hatte man 27 Torschüsse zugelassen. Keeper Dominik Reimann wehrte am Millerntor zwölf Torschüsse ab – so viele wie kein anderer Schlussmann seit dem 7. Spieltag der Vorsaison. Gegen Hertha ließen die Elbestädter zwölf Schüsse zu, Reimann war siebenmal gefragt.

Magdeburg bleibt in dieser Saison ungeschlagen und stellte mit sechs Partien ohne Niederlage einen neuen vereinsinternen Rekord in dieser Spielkalsse auf. Die junge Spielzeit ist die bislang beste der eigenen Zweitligahistorie. In der Tabelle wird man nach diesem Spieltag definitiv auf Rang drei rangieren. Das Thema Aufstieg stellte sich am Samstag trotz aller Euphorie im Stadion aber noch längst nicht – auch wenn der FCM immer mehr in die Rolle eines Geheimfavoriten rutscht. Jüngst tippte Real-Madrid-Star Toni Kroos die Elbestädter in seiner Saisonvorschau auf Rang zwei.