Schon vor der bitteren Niederlage im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Fortuna Düsseldorf musste der FCM die erste schlechte Nachricht des Abends hinnehmen. Wie eine MRT- Untersuchung am Montag (05.12.2023) ergab, hat sich Stürmer Luca Schuler beim 4:1 Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern eine Muskelsehnenverletzung zugezogen. Damit wird der Top-Torjäger den Magdeburgern auf unbestimmte Zeit fehlen. Die Hinrunde scheint in jedem Fall für ihn beendet sein.