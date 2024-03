Für Geisthardt ist es die Rückkehr nach Sachsen-Anhalt etwas ganz Besonderes. Früher stand er im Tor des 1. FC Magdeburg und gewann 2008 den Landespokal: "Was gibt es Schöneres als in der Heimat zu sein?". Als Haldensleber sei er natürlich mit dem FCM-Virus infiziert: "Dementsprechend war ich früher oft im Stadion." Nun bezog er mit Familie inklusive neun Wochen junger Tochter in eine "schöne Wohnung. Die Oma wohnt ums Eck."