Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg verpflichtet "talentierten Innenverteidiger" von Inter Mailand

Hauptinhalt

Für den Nachwuchs von Inter Mailand war er bereits auf internationalem Parkett unterwegs, in der vergangenen Saison überzeugte er als Stammspieler in der 3. Liga - nun schließt sich Abwehrspieler Andi Hoti dem 1. FC Magdeburg an.