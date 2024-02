Die 36 Profiklubs der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga hatten sich im Dezember zunächst für den Einstieg eines Investors entschieden. Die dafür notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit wurde bei der Abstimmung gerade so erreicht . Eine Nein-Stimme oder eine Enthaltung mehr hätten damals dafür gesorgt, dass der von der DFL geplante Deal über rund eine Milliarde Euro wie schon beim ersten Anlauf im Mai geplatzt wäre. Nun also der Rückzieher der DFL.

Um den Fußball für die Zukunft fit zu machen, ist jetzt die große Frage: Ist der potenzielle Investoren-Deal aufgeschoben oder tatsächlich auch aufgehoben? Für Otmar Schork kommt es bei dieser Frage auch auf die richtige Formulierung an. Es sei nicht um Investoren gegangen, die sich an den Vereinen oder der Liga beteiligen, sondern um einen strategischen Partner, der Internationalisierung und Digitalisierung der Ligen antreibe. "Wir brauchen Invest in den Fußball hinein. Die Frage ist, ob es das richtige Modell und die richtige Laufzeit war", so Schork.