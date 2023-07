Der 1. FC Magdeburg und Léo Scienza gehen nach einem Jahr bereits wieder getrennte Wege. Der 24-jährige Außenbahnspieler schließt sich Drittligist SSV Ulm an, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschrieb. Das teilte der Aufsteiger am Mittwoch (05.07.2023) mit.

Scienza war erst im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 nach Magdeburg gewechselt. In der Hinrunde kam er noch zu elf Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga, ehe er in die Zweitvertretung der Magdeburger in der Verbandsliga versetzt wurde. Dort traf er nach Belieben, erzielte 13 Tore in zehn Spielen.