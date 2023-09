Das teilte das DFB-Sportgericht am Montag (18. September) mit. Der 29-Jährige hatte bei der 3:4-Niederlage des FCM am Samstag gegen Schalke 04 in der 77. Minute von Schiedsrichter Michael Bacher die Rote Karte gesehen. Heber hatte Sebastian Polter im eigenen Sechzehner zu Boden gerissen und damit eine klare Torchance verhindert. Den fälligen Strafstoß verwandelte Polter zum 4:3-Siegtreffer, nachdem der FCM zuvor zweimal geführt hatte.