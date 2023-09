Schon in der vergangenen Saison hatte sich der FCM durch eigene Fehler und Unkonzentriertheiten das Leben unnötig schwergemacht. Deshalb steckte man zum Ende der Hinrunde auch bis zum Hals im Abstiegskampf. Erst in der zweiten Saisonhälfte stabilisierte sich die Mannschaft und bildete die Grundlage für eine erfolgreiche Schlussserie. Diese Stabilität konnte der FCM über weite Strecken auch in die neue Saison transportieren. Umso ärgerlicher war der Auftritt auf Schalke, was auch Jason Ceka bei seiner Rückkehr ordentlich wurmte. "Wir laden die Schalker mit einfachen Ballverlusten ein. Wir müssen das besser verteidigen." Magdeburgs Offensivspieler war vor dem Spiel besonders motiviert gewesen, schließlich hatte er seine komplette Jugend in Gelsenkirchen verbracht. Viele Familienmitglieder saßen am Samstagabend auf der Tribüne. Aber so "ist alles scheiße für mich gelaufen. Es ist schwer, Worte zu finden", sagte Ceka im Anschluss.