Einen "extrem guten Eindruck" von der Mannschaft hat auch Amara Condé. Der 26 Jahre alte FCM-Kapitän kann zwar wegen der Entfernung eines Lymphknotens selbst noch nicht aktiv in das Geschehen auf dem Rasen eingreifen, was er beobachtet, stimmt den zentralen Mittelfeld-Spieler aber durchaus freudig. "Es sieht von außen brutal gut aus. Man möchte am liebsten sofort mitmachen", so Condé gegenüber "Sport im Osten".

Perspektivisch müsse die Mannschaft dort weitermachen, wo sie in der Rückrunde aufgehört habe. "Wir müssen defensiv stabil stehen und uns gerade bei Standards noch verbessern", so Condé. Zudem müssten die Abläufe immer wieder verfeinert werden. Insgesamt ist der Spielführer mit der bisherigen Vorbereitung aber sehr zufrieden - auch, weil es so "viele kaputte Vögel" im Team gebe. "Du kommt in die Kabine und fängst einfach an zu lachen" und das mache die Integration der neuen Spieler so einfach und locker.