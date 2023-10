Auch der Start in diese Saison verlief holprig: Nach einem ängstlichen Unentschieden gegen Aufsteiger Elversberg folgte das Pokal-Aus im Elfmeterschießen gegen Sandhausen, ehe der 96-Zug ins Rollen kam. Der absolute Top-Transfer Marcel Halstenberg, der im Sommer überraschend vom Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig an den Maschsee wechselte, integriert sich immer mehr in die Fünferkette der Hannoveraner und bringt, neben seiner Erfahrung, die nötige Stabilität in die bis dato inkonstante Hintermannschaft. Seine Pässe finden im Spielaufbau oft die hochstehenden Schienenspieler, die die Stürmer in der Mitte füttern sollen. Insbesondere auf der linken Seite hat Hannover mit Derrick Köhn einen äußerst schnellen und talentierten Mann, den die Magdeburger Defensive auf dem Schirm haben sollte.

Bildrechte: IMAGO / Laci Perenyi