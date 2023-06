Hempel von der SG Großnaundorf (Landkreis Bautzen) gehört zu einem Aufsteiger-Trio in die 2. Bundesliga. Dort durfte er sich in der vergangenen Saison bereits dreimal probieren. Dazu kamen elf Einsätze in der 3. Liga, das DFB-Pokalspiel Wernigerode - SC Paderborn und das brisante Leipziger Sachsenpokal-Derby Chemie - Lok. Zuletzt im Einsatz war er als vierter Schiedsrichter beim Hinspiel um den Drittliga-Aufstieg zwischen Energie Cottbus und Unterhaching (1:2). Angesichts der hitzköpfigen Trainer Claus-Dieter Wollitz und Sandro Wagner fiel der Aufpasser-Job eher nicht in die Rubrik "vergnügungssteuerpflichtig". Die "Bild" berichtete, dass er schon mit 12 als "Schiri" begann, mit einer Ausnahmegenehmigung. Als Torwart von Einheit Kamenz absolvierte er in jungen Jahren auch mal ein Probetraining bei Dynamo Dresden. Im Hauptberuf arbeitet Richard Hempel als Sozialarbeiter bei der Familienhilfe in Dresden.

Pfiffige Leidenschaft: Richard Hempel Bildrechte: imago images/foto2press