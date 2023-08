Dann eine Szene, die aktuell typisch für die 2. Liga stehen könnte: Erst bekam Anthony Ujah frei vor Magdeburgs Schlussmann Dominik Reimann nur einen harmlosen Abschluss hin - und wenige Sekunden später klingelte es plötzlich auf der anderen Seite (22.): Baris Atik setzte bei einem blitzschnellen Angriff Luca Schuler in Szene, und der Mittelstürmer erzielte mit einem Lupfer seinen zweiten Saisontreffer.

Zehn Minuten später nutzten die Elbestädter vor 28.350 Zuschauern auch ihre zweite große Chance: Diesmal passte Atik in den Lauf des kurz startenden Amara Condé, und auch der Kapitän ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen. Danach hatten die Gastgeber das Geschehen im Griff.

Nach dem Wechsel ließ es der FCM zunächst ruhiger angehen. Ein Fehlpass von Daniel Heber sorgte für einen Schreckmoment, doch Condé konnte die Situation bereinigen (52.). Danach verließ sich Magdeburg vor allem auf die eigene Defensive. Oder auf den schwachen Angriff der Gäste. Wie man will.

Bis auf zwei Schüsse von Joker Ito und einem Abschluss von Atik, der Torwart Hoffmann zu einer Glanztat zwang (84.) konzentrierten sich die Gastgeber bis zum Ende auf das Halten der Führung. Dabei passierten immer wieder Unkonzentriertheiten. So verursachte Reimann einen unnötigen Eckball mit einer Art Volleyball-Einlage. In der 4. Minute der Nachspielzeit passte Verteidiger Jamie Lawrence nicht auf, Ujah gelang so noch das 1:2. Kurz danach war aber Feierabend.