Fußball | 2. Bundesliga Wilder Ritt mit zehn Toren: 1. FC Magdeburg ringt Hertha BSC nieder

Hauptinhalt

5. Spieltag

Achtung, Anschnallen! So hieß es am Samstagnachmittag in Magdeburg: Der 1. FCM bezwang Hertha BSC trotz eines viermaligen Rückstands und bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Der Lohn: Der Sprung in die Top-3.