Hock war erst im vergangenen Sommer von Sport-Geschäftsführer Otmar Schork zum FCM geholt worden und übernahm hier offiziell "koordinative Aufgaben rund um den Lizenzspielerbereich sowie in den Übergangsmannschaften U23 und U19". Die beim FCM neu gegründete U23 steht mit deutlichem Vorsprung an der Tabellenpitze der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und kann auf den Aufstieg in die NOFV-Oberliga Süd hoffen. Die U19, das "Flaggschiff" des FCM-Nachwuchsleistungszentrums, stieg in dieser Saison dagegen aus der U19-Bundesliga ab.



Vor seiner Zeit in Magdeburg war Hock lange Trainer und Sportdirektor bei Wehen Wiesbaden, führte die Hessen u.a. 2007 in die 2. Bundesliga. "Wir danken Christian für die gute Arbeit in diesem Jahr hier bei unserem Club. Für die anstehende und spannende Herausforderung bei Kickers Offenbach wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg", sagte FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork.