Zweitligist 1. FC Magdeburg hat auch das dritte Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Gegen den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke siegten die Elbestädter auf einem Nebenplatz der heimischen MDCC-Arena mit 2:0 (1:0). Silas Gnaka (22., Elfmeter) und Luc Castaignos (78.) trafen am Dienstag vor 900 Zuschauern für den FCM.

Der FCM hatte Probleme mit dem Umschaltspiel der Gäste, ging aber per Handelfmeter in Führung. Dennoch wirkte der Regionalligist bis zur Pause zielstrebiger, brachte aber keine hundertprozentige Torchance zustande. Zur zweiten Halbzeit tauschte Magdeburg komplett durch, wechselte auch den vom Hamburger SV umworbenen Daniel Elfadli ein.

Die ohnehin temporeiche Partie legte nun noch zu und beide Seiten kamen auch zu Abschlüssen, sodass sich Kampa auch noch auszeichnen konnte. Nach einer Ecke erhöhte Castaignos per Kopf zum Endstand. Am Mittwoch reist der FCM ins Trainingslager im österreichischen Fieberbrunn. Für zwei Testspiele im Rahmen des Camps am 8. und 13. Juli stehen die Gegner noch nicht fest.