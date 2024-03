Dominant gespielt, aber am Ende mit leeren Händen dagestanden: So verlief für den FCM die vergangene Partie gegen den 1. FC Nürnberg. "Das Spiel müssen wir auf unsere Seite ziehen. Wir haben fast nichts zugelassen, aber in dem einen Fall ist das Tor gefallen", blickte Magdeburgs Trainer Christian Titz noch einmal auf das letzte Wochenende zurück.