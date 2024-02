Im Heimspiel am Sonnabend (13:00 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) erwartet er starke Hanseaten. Das Team von Fabian Hürzeler ist immer noch ungeschlagen. Daher will Titz den Gegner "nicht in sein gutes Aufbauspiel reinkommen lassen. Wichtig wird auch sein, dass wir eine gewisse Spielkontrolle und Ballbesitz haben werden, um den Gegner zu locken und in die Räume reinzukommen". Magdeburg braucht im Abstiegskampf jeden Zähler.