"Wir wollen dort versuchen, drei Punkte zu ergattern", gibt FCM-Coach Christian Titz auf der Pressekonferenz am Freitag die Marschrichtung vor und ergänzt: "Aber wir wissen auch, dass es eine schwere Aufgabe wird." Demnach sei Paderborn eine sehr spielstarke Mannschaft, die über eine variable und facettenreiche Spielanlage verfüge, so Titz. "Deswegen glaube ich, dass sich in diesem Spiel, sehr viele Möglichkeiten ergeben. Wir werden uns auf diese Varianten einstellen." Besonderen Respekt hat der Coach vor der Offensivreihe der Paderborner, da diese mit viel "Geschwindigkeit und Qualität" agieren kann.