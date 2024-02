Der 1. FC Magdeburg ist ein Aufstiegskandidat – zumindest im Jahr 2024. Seit dem Ende der Winterpause sammelte der FCM zehn Punkte, das ist ein solider vierter Rang in der Rückrundentabelle. Und das liegt vor allem an der Defensive: Nur fünf Gegentore stehen für die zweitbeste Defensive der Liga in diesem Jahr. Dreimal gewann der FCM "zu Null" – das gelang in der gesamten Hinserie nur zweimal.