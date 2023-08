Dynamo Dresden hat den dritten Sieg der noch jungen Saison gefeiert. Bei der U23 von Borussia Dortmund feierten die Sachsen am Samstag (26.08.2023) einen verdienten 2:0-(1:0)-Erfolg. Für Dresden, das mit dem Dreier zwischenzeitlich an die Drittliga-Tabellenspitze klettert, trafen Kapitän Stefan Kutschke (6.) sowie Dennis Borkowski per Foulelfmeter (77.). Weitere Hochkaräter ließ das Team von Dynamo-Coach Markus Anfang liegen.