Bei schwierigen Platzverhältnissen – insbesondere die Strafräume waren aufgrund von Regenfällen ordentlich ramponiert – übernahm Aue direkt das Spielgeschehen. Die "Veilchen" kamen in Person von Marvin Stefaniak schon frühzeitig zu zwei guten Möglichkeiten, die dieser aber jeweils ausließ (8./9.).

Daraufhin zeigte sich auch Köln zunehmend aktiver und André Becker erzielte in Minute 13 das vermeintliche 1:0. Der Treffer erhielt aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung im Vorfeld allerdings keine Gültigkeit, was sich als Fehlentscheidung herausstellte. Für Aue sollte es im Nachgang jedoch nicht "Glück im Unglück" heißen, denn lediglich fünf Minuten später konnte der erneut sträflich allein gelassene Becker nun zur Führung für die Viktoria einköpfen (18.).

In der Folge konnten die Hausherren zunächst froh sein, dass sich der Rückstand nicht weiter vergrößerte – sowohl Simon Handle als auch Luca Marseiler ließen beste Möglichkeiten auf das zweite Kölner Tor aus (28./30.). Erst zum Ende der ersten Halbzeit schaffte es Aue, sich zu schütteln und offensiv wieder am Spiel teilzunehmen. Boris Tashchy tat dies dann nochmal auf eindrucksvolle Art und Weise – sein Kopfball nach toller Flanke von Stefaniak landete aber nur am Querbalken (44.).