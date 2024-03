Die zweite Hälfte startete mit einem Warnschuss von Yassine Bouchama, der abgefälscht am langen Posten vorbeitrudelte (54.). Doch der HFC war davon noch nicht komplett wach. Nico Hug verlor den Ball im Dribbling auf der Außenseite ausgerechnet wieder gegen Bouchama, der Joel Grodowski im schnellen Umschaltspiel in der Mitte bediente. Der Preußen-Angreifer schob die Kugel trocken direkt zum 1:0 ins linke Eck (55.).

Halle blieb aber gut im Spiel. Hug tat mit einer Spitzen-Flanke auf Baumann alles, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Aber der HFC-Toptorjäger scheiterte mit seinem Kopfball an der Latte (61.). Danach brauchten die Saalestädter zu lange Anlaufzeit, um ihre Schlussoffensive zu starten. Gegen Ende erzwangen die Rot-Weißen noch einmal viele Standards, einmal zappelte der Ball auch in den Maschen. Der eingewechselte Aljaz Casar nickte einen Eckball am kurzen Pfosten in die lange Ecke, Niklas Landgraf hatte seinen Gegner zuvor aber ganz klar umgestoßen (88.). Unstrittig, dass der Treffer zurecht aberkannt wurde.