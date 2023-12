Aues Trainer Pavel Dotchev sah keinen Anlass, die Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen den MSV Duisburg zu ändern. Sein Gegenüber Rüdiger Rehm brachte drei frische Kräfte, unter anderen Ex-HFC-Spieler Bentley Baxter Bahn. Mannheim hatte zuletzt zehn Spiele in Folge nicht gewinnen können, das merkte man auch den Aktionen an. Waldhof wirkte gehemmt, zog sich erstmal zurück, überließ Aue das Spiel. Und die Veilchen dominierten mit viel Ballbesitz, kamen aber im gesamten Verlauf der ersten Halbzeit nicht gefährlich in die Box. Bezeichnet war, dass der erste ernsthafte Abschluss von Mirnes Pepivc in der 45. Minute war. Da stand es bereits 2:0 für Mannheim.