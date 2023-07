Beide Teams lieferten sich vor 600 Zuschauern eine ausgegliche Anfangsphase, in der Paderborns David Kinsombi (11. Minute) die beste Möglichkeiten verbuchte, aber am starken SGD-Keeper Kevin Broll scheiterte. In der 23. Minute schlug Dynamo durch Dennis Borkowski zu, der das 1:0 für die Sachsen markierte. In der Folge blieb Dresden in der taktischen Ausrichtung diszipliniert und versuchte durch Pressing, den SCP unter Druck zu setzen. Nach der Pause wurde bei Dynamo durchgewechselt, doch die Partie blieb auch danach intensiv und umkämpft. In der 105. Minute hatte Paderborn um Neuzugang Max Kruse, der in der 61. Minute eingewechselt wurde, eine gute Ausgleichschance durch den Ex-Magdeburger Sirlord Conteh, der den Ball aber über das Gehäuse köpfte. Kurz vor dem Schluss durfte Dynamo nochmals jubeln, als Luca Herrmann in der 119. Minute zum 2:0-Endstand eröhte.