Für den Halleschen FC wird der Drittliga-Klassenerhalt nach dem 2:4 bei Viktoria Köln immer schwerer. Hinter den Kulissen arbeitet der Klub an einem Regionalliga-Szenario. Nach Sport im Osten-Informationen hat Sportchef Thomas Sobotzik keine Zukunft mehr in Halle hat und wird zeitnah freigestellt - trotz gültigen Vertrags auch für die Regionalliga.

Die Unsicherheit, wie es mit Sobotzik weitergeht, zog sich bereits über Wochen dahin. Vereinspräsident Dr. Jürgen Fox selbst hatte die Diskussion um den Sportdirektor angestoßen, als er in einer Pressemitteilung die Entlassung von Trainer Sreto Ristic vor gut zwei Wochen nur selbst kommentierte und der jahrelange Ristic-Wegbegleiter Sobotzik dazu nicht zitiert wurde. Anschließend war Fox bei der Vorstellung von Neu-Chefcoach Stefan Reisinger ebenfalls allein auf dem Podium der Pressekonferenz. Dieses branchenunübliche Vorgehen sorgte für Spekulationen und Gerüchte, wonach Sobotzik bald vor dem Aus stehen könnte.

Befeuert wurde es zusätzlich, nachdem Sobotzik beim Debüt von Reisinger im letzten Heimspiel gegen Ulm (0:2) erstmals nicht mehr auf der Trainerbank, sondern auf der Tribüne saß. Nach längerem Ringen scheint die Personalie nun entschieden. Die Hauptproblematik für Halle war nämlich, dass das Arbeitspapier von Sobotzik und seiner Assistentin auch bei Absturz in die Viertklassigkeit Gültigkeit bis 31. Dezember 2025 besitzen soll. Nach Sport im Osten-Informationen bedeutet das eine finanzielle Belastung für den Verein im sechsstelligen Bereich.

Scheinbar aus diesem Grund hatte Sobotzik vorerst die Aufgabe erhalten, sich um die Regionalliga-Planung zu kümmern. Wie Sport im Osten vernahm, suchte er tatsächlich nach Spielern und sollte in einer Sitzung am vergangenen Donnerstagnachmittag (11. April 2024, 16 Uhr) seine Kader-Vorstellungen kundtun. Mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats seien aber ohnehin gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Ex-Bundesliga-Profi gewesen. Jetzt scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Auf Anfrage wollte der HFC die Personalie öffentlich aber nicht kommentieren.

In Sobotziks gut einjähriger Amtszeit hatte es neben wenigen starken Verpflichtungen wie der von Torjäger Dominic Baumann oder Hertha-Talent Julian Eitschberger auch viele Fehleinschätzungen gegeben. So wurden im letzten Winter mit Mittelstürmer Patrick Hasenhüttl (jetzt Co-Trainer in Wolfsburg), Mittelfeldmann Matthew Meier (jetzt Kiel II), Linksverteidiger Jordi Wegmann und Linksaußen Henry-Jon Crothwaite bereits vier Profis wieder aussortiert, die erst als Sommer-Neuzugänge sechs Monate zuvorgekommen waren. Dadurch traut der Klub Sobotzik wohl nicht zu, einen möglicherweise notwendigen Regionalliga-Neustart erfolgreich anzuführen.