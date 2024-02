Je ein Wechsel

Aue-Trainer Pavel Dotchev baute seine Startelf im Vergleich zum Sieg in Halle einmal um: Erik Majetschak ersetzte den verletzten Niko Vukancic in der Verteidigung. Sein Gegenüber, Dynamo-Coach Markus Anfang, tat es ihm gleich. Er begann hinten mit Lars Bünning, da der am Oberschenkel verletzte Tobias Kraulich passen musste.

Aue jubelt nach Flummi-Pause

Das Derby startete temporeich, beide Mannschaften waren direkt voll da und gingen intensiv in die Zweikämpfe. Den ersten Torabschluss verzeichnete auf beiden Seiten jeweils der Top-Torjäger, doch sowohl bei Marcel Bär in der 15. als auch bei Stefan Kutschke in der 18. Spielminute entschied das Schiedsrichter-Gespann im Nachgang auf Abseits. Bildrechte: IMAGO/Kruczynski

Nach knapp einer halben gespielten Stunde war die Partie dann zunächst unterbrochen – Fans von Dynamo Dresden hatten aus Protest gegen die Investoren-Pläne der DFL Flummis auf das Spielfeld geworfen. Kurz nachdem der Ball wieder rollte, schlug Aue plötzlich eiskalt zu und ging in Führung. Ausgangspunkt des 1:0 war Kilian Jakob, der sich überragend durchgesetzt und auf Bär gepasst hatte. Der tat das, was er am besten kann und jagte das Leder humorlos unter den Giebel (36.).

Vom Rückstand offensichtlich unbeeindruckt rannte Dynamo direkt an und kam noch zu zwei Top-Chancen auf den Ausgleich. Zunächst durch Kutschke, dessen Kopfball Anthony Barylla einen halben Meter vor der Linie klären konnte (39.). Dann durch Paul Will, der in der letzten regulären Minute von Durchgang eins aus fünf Metern am glänzend reagierenden Martin Männel scheiterte (45.). So blieb es vorerst beim 1:0 für Aue.

Verhaltener Beginn und Auer Nachschlag

Mit Wiederanpfiff brachte SGD-Trainer Markus Anfang FCM-Leihgabe Ahmet Arslan für Luca Herrmann, um den offensiven Druck zu erhöhen. Doch Dynamo mühte sich zunächst, fand kaum einen Weg durch die gut sortierte "Veilchen"-Abwehr. Auch die zweiten Bälle landeten in dieser Phase fast ausschließlich beim FC Erzgebirge. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Fast aus dem Nichts traf Dresdens Kyu-hyun Park in Minute 65 aus spitzem Winkel dann den Außenpfosten. Und sein Treffer sollte eine packende Schlussphase einleiten. Den Anfang machten – verdientermaßen – die Hausherren. Über den frisch eingewechselten Sean Seitz trug Aue einen blitzsauberen Konter vor, der im platzierten Abschluss von Tim Danhof zum 2:0 mündete (77.). Dynamos Kevin Broll hatte nicht den Hauch einer Chance.

Doch Dresden schrieb sich noch nicht ab und konnte postwendend verkürzen. Für die Erlösung aus Sicht der Schwarz-Gelben sorgte ein Zusammenspiel zweier Eingewechselter: Lucas Cueto leitete per Hacke artistisch auf Robin Meißner weiter, der trocken verkürzte (81.).

Dynamo verpasst Antwort und Tabellenführung

Die große Schlussoffensive von Dynamo blieb daraufhin allerdings aus. Arslan versuchte es nochmal mit einer mehr oder minder gewollten Bogenlampe, die Männels Tor knapp verfehlte (87.). Mehr kam nicht mehr.

Erzgebirge Aue darf somit den Sieg im prestigeträchtigen Derbysieg feiern und schleicht sich auf Platz sieben stehend wieder an den Aufstiegs-Relegationsplatz heran – Dynamo hingegen verpasst den Sprung an die Tabellenspitze und reist bedrückt Richtung Landeshauptstadt ab.

Stimmen zum Spiel