Becker war am 5. März dieses Jahres als erste Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt beurlaubt worden. Dresden hatte in der 3. Liga vor der Winterpause als Zweiter noch zehn Punkte Vorsprung vor Platz drei, kurz vor der Becker-Freistellung war man auf Platz drei abgerutscht. Die erhoffte Initialzündung blieb jedoch aus. Dresden gewann weiterhin nicht, nach dem 0:2 gegen Viktoria Köln am vergangenen Samstag musste bekanntlich auch Trainer Markus Anfang seinen Hut nehmen. Bis zum Saisonende übernehmen Heiko Scholz, Ulf Kirsten und U19-Trainer Willi Weiße die Mannschaft.