Kurz vor dem Start in die Rückrunde untermauert Fußball-Drittligist Dynamo Dresden seine starke Form. Zum Abschluss des neuntägigen Trainingslagers im türkischen Belek bezwangen die Sachsen den 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch mit 3:0 (2:0).

Jakob Lemmer (7.), Tymotheusz Pucharcz (43.) per Eigentor und Jonas Oehmichen (81.) erzielten die Treffer im Duell mit dem Zweitligisten. Der über weite Strecken reife Auftritt gegen den eine Liga höher spielenden Konkurrenten unterstreicht einmal mehr die Aufstiegsambitionen der SGD. Das Fazit von Trainer Markus Anfang zum Trainingslager fällt entsprechend gut aus. "Wir haben Schwerpunkte gesetzt und an Dingen gearbeitet, die uns in der Hinrunde noch schwergefallen sind", erklärte der 49-Jährige im Vorfeld der Partie. Vor allem in puncto Torgefahr müsse man nachlegen. "Wir bringen die Spieler in gute Positionen, sind aber bisher nicht effektiv genug", sagte Anfang.