Der Himmel über Belek hat am Dienstag (09.01.2023) seine Schleusen geöffnet. Drittligist SG Dynamo Dresden musste so am siebten Tag des Trainingslagers notgedrungen die Vormittagseinheit in den Kraftraum verlegen. "Heute haben wir leider unter dem Wetter gelitten. Wir haben dennoch einen guten Plan, wie wir damit umgehen, nutzen den Kraftraum", erklärte Paul Will im Interview mit "Sport im Osten". Angesichts es am Mittwoch steigenden finalen Testspiels gegen den 1. FC Kaiserslautern (Anstoß 14 Uhr) hofft der 24-Jährige, dass es noch einmal auf den Platz gehen kann.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK