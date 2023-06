Wie der Verein am Donnerstag (22. Juni 2023) mitteilte, erhält der 27-Jährige einen Einjahresvertrag. Eine Ablöse muss die SGD nicht aufwenden, da Cuetos Vertrag beim Karlsruher SC nach zwei Jahren ausläuft. "Die Überzeugung, dass er uns mit seinem Tempo, seiner Technik und Flexibilität in der Offensive enorm weiterhelfen wird, ist groß. Darüber hinaus bringt er einiges an Erfahrung aus der 2. Bundesliga und 3. Liga mit", erklärte Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker.