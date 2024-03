Trainer Antonio Di Salvo atmete erleichtert durch und umarmte lächelnd seine Spieler. Deutschlands U21-Nationalmannschaft ist in der EM-Qualifikation wieder auf Kurs und hat sich mit einer überzeugenden Leistung die Tabellenführung zurückgeholt. Vier Tage nach dem enttäuschenden 0:0 gegen den Kosovo zeigte das deutsche Team am Dienstag in Halle/Saale gegen Israel eine starke Reaktion und gewann verdient mit 2:0 (1:0). Der Mainzer Brajan Gruda (14. Minute), und der Freiburger Merlin Röhl (56.) trafen vor 4766 Zuschauern für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds.

"2:0 zu gewinnen, ist schon eine gute Reaktion. Vor allem in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir den Sieg heute unbedingt wollten", sagte Torschütze Gruda bei ProSieben Maxx und kündigte an: "Wir machen die Musik jetzt an in der Kabine, wir feiern erst mal schön." Dank des vorherigen Patzers von Konkurrent Polen, das 0:1 gegen Bulgarien verlor, setzte sich Deutschland wieder an die Spitze der Quali-Gruppe. Damit geht das Team mit einem Punkt Vorsprung und einem Spiel weniger in die Quali-Pause. Im September geht es mit dem Nachholspiel in Israel und in Estland weiter. Die neun Gruppensieger und die drei besten Zweiten lösen direkt das Ticket für das Turnier 2025 in der Slowakei.