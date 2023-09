Alexander Sorge hat den FC Erzgebirge Aue in Richtung Hessen verlassen.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point

In den letzten Stunden vor Schließung des Transferfensters hat der FC Erzgebirge Aue den Abgang von Alexander Sorge verkündet. Der unter Pavel Dotchev bereits in der vergangenen Rückrunde nicht mehr als Stammkraft zum Zuge gekommene Innenverteidiger wechselt zu den Kickers Offenbach in die Regionalliga Südwest.