Der FC Erzgebirge Aue steht vor einem richtungsweisenden Spiel. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen beiden Ligapartien sind die "Veilchen" in der Tabelle auf Rang sieben zurückgefallen. Im Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund will Trainer Pavel Dotchev am Samstag (ab 14 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) daher mit seiner Mannschaft wieder einen Sieg einfahren.