Wie niemand sonst verkörpert Martin Männel den FC Erzgebirge Aue – entsprechend wird der 35 Jahre alte Torwart die "Veilchen" auch in der am kommenden Wochenende beginnenden Drittliga-Saison 2023/24 wieder als Kapitän anführen. Das hat FCE-Cheftrainer Pavel Dotchev bekanntgegeben.

Dotchev betonte am Montag (31. Juli) im Rahmen einer digitalen DFB-Medienrunde anlässlich des Liga-Countdowns: "Martin Männel ist für mich unantastbar, er ist nicht nur ein guter Torwart, sondern Persönlichkeit und Führungsfigur. Da kommt für mich nichts anderes infrage." Der gebürtige Brandenburger war 2008 aus dem Nachwuchs des FC Energie Cottbus nach Aue gewechselt und geht nun in seine 16. Saison im Trikot der Lila-Weißen. Bereits vor gut zweieinhalb Jahren hatte er Holger Erler als Rekordspieler des Klubs abgelöst. Aktuell steht Männel laut dem Portal transfermarkt.de bei 488 Pflichtspielen für Aue. Bleibt der frühere U20-Nationalspieler fit, könnte er bereits im kommenden Oktober die 500er Marke knacken.

Zum Vize-Kapitän wurde Marvin Stefaniak ernannt. "Ich erwarte, dass er noch mehr Verantwortung übernimmt", sagte Dotchev über den Offensivmann. Dritter Kapitän ist Angreifer Boris Tashchy. Den Mannschatsrat komplettieren Anthony Barylla und Neuzugang Niko Vukancic. Dotchev ergänzte: "Ich habe mir absichtlich damit noch ein bisschen Zeit gelassen, um die neue Mannschaft besser kennenzulernen und den neuen Spielern Zeit zu geben und habe mich dann am Wochenende entschieden."



Aue beschließt am kommenden Sonntag (6. August, 19:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) den ersten Spieltag der Saison 2023/24 mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt.