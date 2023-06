Im Dezember hatte Erzgebirge Aue Geschäftsführer Michael Voigt "mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden." Dagegen klagte der 50-Jährige. Erfolglos. Wie die "Freie Presse" berichtet, wies das Chemnitzer Arbeitsgericht die Klage auf Wiedereinstellung am Mittwoch (14.06.2023) ab. Stattdessen wurde die Kündigung für rechtens erklärt. Voigt muss außerdem die Kosten der Verhandlung tragen.

Während der Verhandlung waren interessante Details des Vertrages an das Licht gekommen. So habe Voigt ein Grundgehalt von 170.000 Euro pro Jahr bezogen. Zudem habe der frühere Finanzvorstand und kaufmännischer Geschäftsführer Sondervereinbarungen mit den damaligen Vereinspräsidenten Bernd Keller (2009-2014) und Helge Leonhardt (2014-2022) im Laufe der Jahre insgesamt 223.000 Euro erhalten. Die letzte Sonderzahlung in Höhe von 48.000 Euro landete unmittelbar vor Leonhardts Rücktritt auf Voigts Konto.