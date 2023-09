Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue hofft auf Wiedergutmachung gegen Regensburg

8. Spieltag

Die Niederlage gegen Dynamo Dresden ist abgehakt, der Blick nach vorn gerichtet: Der FC Erzgebirge Aue will am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Jahn Regensburg zurück in die Erfolgsspur. Dies wäre enorm wichtig, denn es ist der Auftakt einer kräftezehrenden Englischen Woche, in der das Dotchev-Team drei Spiele in sechs Tagen absolvieren muss.