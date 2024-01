Nur mit der offiziellen Ehrung muss er sich aufgrund des aktuellen Wintereinbruchgs noch etwas gedulden. "Eigentlich wäre ich heute in Frankfurt, um meine Urkunde für die Pro Lizenz in Empfang zu nehmen. Aber leider ist der Himmel heute nicht so blau und die Veranstaltung wurde wetterbedingt verschoben", schrieb Jagatic.



Der gebürtige Goslaer ist seit Januar 2019 in Leutzsch im Amt, führte die BSG anschließend in die Regionalliga und hatte seinen Vertrag im letzten Mai vorzeitig bis 2025 verlängert. Die Grün-Weißen liegen in der laufenden Saison mit 20 Punkten aus 15 Spielen derzeit auf Rang 12.