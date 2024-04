Bei einem Sieg zuhause und möglichen Patzern der Konkurrenz sieht Jonas Nietfeld noch Hoffnung, vor allem, weil das direkte Duell mit Arminia Bielefeld noch aussteht. "Von daher ist das letzte was ich machen würde, was wir als Mannschaft machen werden, aufzugeben. Wir sind davon überzeugt, dass es möglich ist, auch wenn wir wissen, dass es schwer wird", so der Kapitän.

"Die erste Stunde in Köln hat gezeigt, was wir können. Allerdings müssen wir das, was wir in Köln 60 Minuten gemacht haben über die vollen 90 Minuten bringen, um eine erspielte Führung über die Zeit zu bekommen. Wir wissen, dass uns nur noch Siege helfen und so gehen wir das Wochenende an."