Testspieler Marco Wolf hat bestanden und wird künftig die Reihen des Halleschen FC verstärken. Das gab der Drittligist am Dienstag (25. Juli) bekannt. Der Offensivspieler war bereits im zurückliegenden Trainingslager Bestandteil der Mannschaft, hatte die Teamkollegen kennen lernen dürfen und erhielt nunmehr seine Arbeitspapiere. Wie lange der Kontrakt läuft, darüber gab der HFC in der Pressemitteilung keine Auskunft.

Der in Bonn geborene Linksfuß gilt als aufstrebendes Talent und hatte zuletzt in der Leverkusener Jugend sowie der U23 des VfB Stuttgart seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und in der Regionalliga Südwest seine Stärken nachgewiesen.