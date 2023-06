"Da mussten schon Ostern und Weihnachten zusammenkommen, dass wir etwas mitnehmen", sagt Halles Sportdirektor Thomas Sobotzik. Der Schrecken der vergangenen Saison, als der HFC den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga nur dank eines Schlussspurtes schaffte, ist nicht vergessen. Und schwebte über dem Trainingsauftakt zur neuen Saison am Mittwoch.

Ein konkretes Ziel vermögen die Rot-Weißen noch nicht zu benennen. Nur so viel: "Wir wollen in jedem Spiel konkurrenzfähig sein, Das bedeutet eine realistische Chance, ein Spiel zu gewinnen. Das war in der vergangenen Saison nicht so."