Das Ende einer Ära: Nach 20 Jahren Vereinszugehörigkeit wird Urgestein Toni Lindenhahn seine aktive Laufbahn beim Halleschen FC beenden. Das teilte der Club am Dienstag (23.05.) mit. "Ich habe alles versucht, bin aber Realist und verabschiede mich schweren Herzens als aktiver Spieler", so der 32-Jährige. Der Abschied wird am 31. Mai im Rahmen des Benefizspiels im Hallenser Leuna-Chemie-Stadion gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach stattfinden.