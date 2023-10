Der Vorstand des Drittligisten Hallescher FC hat Trainer Sreto Ristic und Sportdirektor Thomas Sobotzik das Vertrauen ausgesprochen. In einer am Montag (23. Oktober) verbreiteten Stellungnahme zur aktuellen sportlichen Situation hieß es: "Betonen möchten wir, dass unser Vertrauen in die sportliche Leitung sowie den Kader nach wie vor uneingeschränkt gegeben ist. Dieses Vertrauen basiert in Bezug auf die sportliche Leitung auf der täglich produktiven Zusammenarbeit und dem Umstand, dass und wie dieses in der letzten Saison den Abstieg verhindern konnten."