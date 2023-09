HFC-Coach Ristic: Tabellenstand hat keine Auswirkung auf Arbeitsweise

Unruhig wird man angesichts der nackten Zahlen beim Halleschen FC aber nicht. Zu jung ist die Saison, um schon in Panik zu verfallen. "Es verändert nichts an der Art und Weise, wie wir arbeiten müssen", erklärte Ristic auf der Pressekonferenz am Freitag (01.09.2023). Zwischen seinem Team und dem kommenden Gegner liegen lediglich drei Punkte, dafür aber 13 Plätze. Mit einem weiteren Erfolg könnte die Situation als wieder völlig anders aussehen.

Zumal dem HFC-Übungsleiter die Reaktion nach dem Drei-Tore-Rückschlag binnen weniger Minuten gegen Mannheim gefallen hat: "Das war das Entscheidende, darauf lässt sich aufbauen. Das ist der Weg." Viele seiner jungen Spieler seien noch in der Entwicklungsphase, entsprechend gehören Fehler dazu. Grundsätzlich habe sein Team aber in allen Spielen gezeigt, dass es konkurrenzfähig ist.

Nun gehe es aber gegen einen Kontrahenten mit "ganz anderen Ansprüchen", so Ristic. Der 47-Jährige lobt das Auftreten und Effektivität. in beiden Strafräumen: "Was die wegverteidigen, ist brutal. Aber auch die Chancen, die sie haben, nutzen sie gnadenlos aus."

