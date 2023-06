Der FC Erzgebirge Aue hat sich mit einem Rückkehrer verstärkt. Wie die "Veilchen" am Mittwoch (7. Juni) mitteilten, unterschrieb Mirnes Pepic einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Der in Montenegro geborene Mittelfeldspieler spielte bereits von 2016 bis 2018 in Aue. Über die Stationen Hansa Rostock, MSV Duisburg, Würzburger Kickers und den SV Meppen kehrt der 27-Jährige nun zurück. Bei seinem letzten Arbeitgeber – Drittliga-Absteiger SV Meppen – kam Pepic 22 Mal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.