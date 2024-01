Die SG Dynamo Dresden muss für das unsportliche Verhalten ihrer Anhänger mächtig bluten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die Sachsen zu einer Geldstrafe in Höhe von 90.000 Euro verurteilt. Konkret geht es um das Abbrennen von 240 pyrotechnischen Gegenständen beim Heimspiel gegen den Halleschen FC am 4. Oktober. Durch die Pyrotechnik wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Drittligist hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Von den Sachsen hieß es zur heftigen Geldstrafe: "Wir bedauern und verurteilen die Vorfälle zutiefst, insbesondere, weil diese durch ihre übertriebenen Ausmaße einige leicht verletzte Dynamo-Fans zur Folge hatten, bei denen wir uns an dieser Stelle im Namen des Vereins nochmals in aller Form entschuldigen. Durch die Fülle der abgebrannten Pyrotechnik sehen wir uns nun einer empfindlichen Geldstrafe ausgesetzt, die in dieser wirtschaftlichen Größenordnung mit Hinblick auf unsere eng gesteckten finanziellen Planungen und Ziele natürlich unglaublich schmerzt."